Названа причина массового отравления на свадьбе в столице

Причиной массового пищевого отравления на свадьбе в столице стали бактерии сальмонеллы. Таковы результаты лабораторных анализов.

По данным Национального агентства продовольственной безопасности, обнаружили бактерии в мясных и рыбных продуктах, приготовленных в ресторане. Кроме того, специалисты выявили нарушения правил гигиены на кухне заведения. В связи с этим работа ресторана были приостановлена. А администрации грозит штраф.

Приостановлена и деятельность предприятия, которое предоставило кондитерские изделия на свадьбу. Там тоже были обнаружены некоторые нарушения. Владельца фирмы оштрафовали на четыре с половиной тысячи леев.

Напомним, массовое пищевое отравление на свадьбе произошло 11 августа. Медпомощь понадобилась 51-ому гостю. 45 гостей, в том числе одного ребенка госпитализировали, остальным назначили амбулаторное лечение.