Ученые: Смартфон истощает интеллектуальные ресурсы мозга

Ученые провели исследование, которое показало, как ежедневное использование смартфона влияет на мозг.

Специалисты из Ратгерского университета США узнали, что использование мобильного телефона истощает интеллектуальные способности мозга. Об этом сообщает Eurekalert.

Специалисты утверждают, что использование телефона для отвлечения не помогает мозгу "перезагрузиться", а истощает его. К такому выводу специалисты пришли после эксперимента с 414 студентов, передает Корреспондент.

Участников разделили на несколько групп, которые должны были составлять анаграммы из двадцати наборов букв – по десять до и после перерыва. В перерыве испытуемые должны были сделать три покупки в магазине, уложившись в бюджет и обосновав свой выбор. Одна группа выполняла это задание на смартфоне, вторая - на компьютере, третья на бумаге. В контрольной группе перерыв отсутствовал.

Оказалось, что студенты, которые пользовались смартфонами, потратили на 19% больше времени на задания, чем остальные. Также их результат оказался хуже других на 22%.

Ученые объясняют это тем, что телефон ухудшает концентрацию внимания человека на других проблемах. При этом ноутбуки и ПК имеют менее выраженное негативное влияние.