Ученые провели исследование, которое показало, как ежедневное использование смартфона влияет на мозг.
Специалисты из Ратгерского университета США узнали, что использование мобильного телефона истощает интеллектуальные способности мозга. Об этом сообщает Eurekalert.
Специалисты утверждают, что использование телефона для отвлечения не помогает мозгу "перезагрузиться", а истощает его. К такому выводу специалисты пришли после эксперимента с 414 студентов, передает Корреспондент.
Участников разделили на несколько групп, которые должны были составлять анаграммы из двадцати наборов букв – по десять до и после перерыва. В перерыве испытуемые должны были сделать три покупки в магазине, уложившись в бюджет и обосновав свой выбор. Одна группа выполняла это задание на смартфоне, вторая - на компьютере, третья на бумаге. В контрольной группе перерыв отсутствовал.
Оказалось, что студенты, которые пользовались смартфонами, потратили на 19% больше времени на задания, чем остальные. Также их результат оказался хуже других на 22%.
Ученые объясняют это тем, что телефон ухудшает концентрацию внимания человека на других проблемах. При этом ноутбуки и ПК имеют менее выраженное негативное влияние.
Комментарии
- Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов
- Изменения климата ведут к рождению агрессивных пауков
- Ученые нашли способ лечения алкоголизма с помощью экстази
- Эмбрион в эмбрионе: 17 лет девушка жила с "близнецом" внутри себя
- Датские ученые: Таблетки от давления могут вызвать рак
- В Великобритании назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
- Назван фактор риска инфаркта, о котором забывают врачи
- Hubble снял две галактики, разрывающие друг друга в клочья
- Психолог назвал способы борьбы с аэрофобией
- Астрономы обнаружили необычно умирающие сверхновые
- Apple потратит 6 млрд долларов на собственные шоу
- В столичных детсадах и школах сохраняется дефицит кадров
- Ученые: Смартфон истощает интеллектуальные ресурсы мозга
- Названа причина массового отравления на свадьбе в столице
- Nokia возродит “олд-скульный” кнопочный телефон
- Пожар в Одессе: трое людей находятся в тяжелом состоянии
- Правительство решило продолжить программу "Хорошие дороги для Молдовы", но сократить бюджет почти втрое
- Умер основатель JYSK
- Яблочный спас: традиции и запреты на праздник
- Актер Дуэйн Джонсон тайно женился
- Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
- Генпрокуратура не исключает версию убийства бизнесмена Юрия Лункашу
- Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
- Массовое отравление на свадьбе в Кишиневе: Невеста обвиняет в случившемся администрацию ресторана
- Внимание, родители: новомодные "слаймы" опасны для здоровья детей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Будьте осторожны с автомобилем.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
|Banca Nationala a Moldovei