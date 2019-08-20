В столичных детсадах и школах сохраняется дефицит кадров

Нехватка педагогов и воспитателей. По данным муниципального управления образования только в столичных детсадах вакантно около тысячи мест. Более половины из них - для воспитателей. А вот лицеи нуждаются в 400-ах подсобных работниках. Там ищут охранников и поваров.

В то же время, управление отмечает, что учебный процесс во всех заведениях столицы начнется по плану.

В прошлом году власти подписали соглашение сотрудничестве с педагогическим колледжем имени Алексея Матеевича и со второй профессиональной школой, которые отправят на практику молодых специалистов.