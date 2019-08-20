Apple потратит 6 млрд долларов на собственные шоу

Компания Apple планирует запустить собственный стриминговый сервис Apple TV+ в ноябре. Цена месячной подписки составит 9,99 долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Сервис будет доступен в более чем 150 странах. По словам собеседников издания, компания думает запустить бесплатную пробную версию. Ожидается, что на старте на платформе будет небольшая коллекция оригинальных фильмов и сериалов, передает Daily.

Аналитики предполагают, что за пять лет Apple TV+ способен набрать 100 млн подписчиков и стать серьезным соперником для Amazon и Netflix. В отличие от последнего, сервис Apple намерен выкладывать не все эпизоды разом, а сперва три серии, затем по эпизоду в неделю.

В развитие стримингового сервиса компания, по данным Financial Times, вложила более шести млрд долларов. Источники издания говорят, что изначально на проект выделили миллиард, но со временем увеличили бюджет в шесть раз.

Накануне появился трейлер первого проекта для Apple TV+ ― сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон, Стивом Кэреллом и Риз Уизерспун в главных ролях