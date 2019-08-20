Решение о назначении Владимира Цуркана председателем КС могут отменить

Решение об избрании Владимира Цуркана на должность председателя Конституционного суда могут отменить. Об этом сообщила министр юстиции Олеся Стамате. По ее словам, основанием к этому могут послужить заявления, сделанные судьей Любовью Шовой.

Министр написала в фэйсбуке, что компетентные органы должны немедленно начать расследование и выяснить, были ли предприняты попытки повлиять на судей КС, и если это так, то виновных нужно привлечь к ответственности. А до тех пор, уточнила Олеся Стамате, представленная информация может послужить основанием для отмены результатов выборов председателя КС, во избежание еще одного удара по авторитету этого учреждения.

В то же время, Генеральная прокуратуры заявила нашему телеканалу, что пока не получала жалоб о злоупотреблении ни от одного из судей.

Между тем, Союз адвокатов Молдовы выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что ситуация вокруг Конституционного суда только разобщит общество, усилит неопределенность и полностью подорвет доверие к правовой системе. Организация призвала политиков пересмотреть свои приоритеты.