В Министерстве внутренних дел Молдовы вакантно более 3000 мест

В Министерстве внутренних дел вакантно более 3000 мест. В настоящее время в ведомстве остаются свободными 13 постов начальников и заместителей начальников инспекторатов полиции. Требуются также главы и их заместили в главных и региональных управлениях полиции.

В то же время отмечается, что одновременно со сменой министра внутренних дел, были уволены или отправлены в отставку 36 полицейских, занимавших руководящие должности. Однако точную цифру правоохранителей, ушедших из системы, ведомство так и не предоставило.

Достоверно известно, что после того, как МВД возглавил Андрей Нэстасе, были уволены или отправлены в отставку почти 170 сотрудников и руководителей полиции, которые в течение карьеры прошли более 300 курсов профессиональной подготовки, в том числе за рубежом.