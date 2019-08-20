Апелляционная палата Кишинева оправдала Сергея Чеботаря

Апелляционная палата Кишинева оправдала активиста Платформы достоинство и правды Сергея Чеботаря. Его обвиняли в мошенничестве и эксплуатации труда. Суд первой инстанции признал его виновным и приговорил к восьми годам тюрьмы. Однако Апелляционная палата отменила вердикт судей.

Информацию подтвердила адвокат Чеботаря Анжела Истрати. Она также отметила, что уехавший из страны предприниматель, теперь может вернуться на родину. Решение Апелляционной палаты не является окончательным. Оно может быть обжаловано в Высшей судебной палате.

Сергея Чеботаря задержали в 2016 году после жалоб нескольких граждан, заявивших, что он насильно заставлял их работать. А один из потерпевших сообщил, что тот незаконно завладел его имуществом. Кроме того, два года назад, в ходе журналистского расследования, проведенного Габриелом Кэлином, было установлено, что Чеботарь незаконно присвоил часть имущества нескольких агропромышленных компаний из Фалешт, Страшен, Ниспорен, Унген и Кишинева.

Сергей Чеботарь - не единственный, кого в последнее время оправдал суд. Бывшего полицейского Георгия Петика, которого ранее приговорили за изнасилование, выпустили под подписку о невыезде. Решение так же приняла Апелляционная палата Кишинева. Его дело направили на пересмотр в Оргеевский суд.

А срок бывшего премьера Влада Филата сократили на год и девять месяцев. Об этом ранее писал сайт realitatea.md, который цитируют источники из судебной инстанции.