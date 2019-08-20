Бывший президент Казахстана увлекся музыкой

Нашел себе хобби после отставки. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаева всерьез увлекся музыкой. Он даже выпустил песню, посвященную своей родине.

Текст к песне Назарбаев написал сам, а вот музыку - один из известных в Казахстане композиторов. Бывший президент страны также принял участие в съемках клипа. Он появляется в нем со своими внуками.

Напомним, Нурсултан Назарбаев подал в отставку этой весной. Он правил страной 30 лет. Позже парламент Казахстана одобрил законопроект о переименовании столицы Астаны в Нурсултан.