Помешать успеху сегодня некоторым знакам Зодиака может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими – старайтесь не давить на окружающих, иначе получите жесткий отпор. О том, что ждет в этот день, 21 августа, каждый знак Зодиака, рассказали астрологи 1001goroskop.
Овен
Овен имеет шанс почувствовать себя на коне! День наделяет его такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность, благодаря чему даже сложные дела будут даваться ему легко. Овен способен разобраться в запутанной проблеме, найдя пути ее решения. Его планы будут отличаться четкостью, а действия эффективностью, передает Униан.
Телец
День дарит Тельцу огромный, практически безграничный, потенциал! Главное для него – не упустить момент, чтобы воспользоваться всеми благоприятными возможностями. Звезды гороскопа призывают Тельца не сидеть дома – ведь под лежачий камень вода не течет – а стараться быть в самом центре событий. Последовав этому совету, Телец способен многого добиться: день предоставит ему шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону.
Близнецы
Звезды гороскопа склоняют Близнецов к тому, чтобы провести этот день в тишине – и внешней, и внутренней. Настало время отстраниться от происходящего, чтобы взглянуть на события со стороны. Чтобы настроиться на медитативную волну, Близнецам достаточно избегать активного общения, прислушиваясь к голосу подсознания.
Рак
Чувства Рака будут находиться в равновесии. Звезды гороскопа дарят ему гармонию с миром и с собой, и это почувствуют все, кто находится с ним рядом. Благодаря своим позитивным эмоциям, Раку будет несложно завоевать расположение людей и, если нужно, заручиться их поддержкой. Этот день идеален для новых знакомств, общения, романтики, путешествий, творчества.
Лев
Отличный день для того, чтобы Лев занялся своей карьерой или решением других амбициозных задач. День наделяет его такими чертами, как организованность, сила воли и способность двигаться к цели (особенно, если это достойная цель). Звезды гороскопа обещают, что, направив энергию в нужное русло, Лев сделает уверенный шаг вперед.
Дева
У Девы есть шанс убедиться в справедливости пословицы «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Есть большая вероятность того, что какие-то неблагоприятные, на первый взгляд, обстоятельства в итоге обернутся для Девы удачей.
Весы
Весы ожидает день огромных возможностей, причем эти возможности не зависят от возникающих на их пути преград. Напротив, Весы будут настроены по-боевому, так что препятствия и сложные задачи лишь разожгут их азарт. То же самое касается и соперников: они будут стимулировать Весы, выполняя для них роль красной тряпки перед носом быка.
Скорпион
Скорпиону в любой из сфер его жизни может поступить весьма заманчивое предложение, однако прежде чем на него соглашаться, звезды гороскопа советуют как следует подумать. Возможно, предложение действительно окажется выгодным, а может быть, в нем кроется подвох. Чтобы это выяснить, Скорпиону следует собрать побольше информации и лишь потом принять решение.
Стрелец
Звезды гороскопа предупреждают Стрельца о том, что к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и мелочей. Страшно представить, какое напряжение может возникнуть, если стараться сделать все правильно, «от и до», досадуя о малейшей ошибке! Стрелец же будет настроен так, что любая неправильность способна лишить его душевного равновесия.
Козерог
События благоприятствуют Козерогу, а судьба может подкинуть ему приятный сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги. Единственный подвох дня – это отношения с окружающими: Козерог может случайно испортить их, чересчур сосредоточившись на себе и своих успехах. Возможно, добиваясь своего, Козерог будет слишком толкаться локтями или же наоборот, его достижения вызовут зависть.
Водолей
День Водолея обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением! Звезды гороскопа советуют ему посвятить как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным. Даже простое времяпрепровождение в кругу близких подарит Водолею мощный заряд позитивной энергии. Если же между Водолеем и близким человеком назрел важный разговор, лучше всего, не откладывая, провести его именно в этот день.
Рыбы
Рыбы способны демонстрировать огромную активность в делах, однако звезды гороскопа предостерегают их от поспешных поступков и решений. День склоняет Рыб к тому, чтобы сначала действовать, а потом уже размышлять, и это способно сказаться на делах не лучшим образом. Чтобы не наломать дров, Рыбам необходимо не подаваться эмоциональным порывам.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Побольше решительности и сосредоточенности.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Повысится Ваша деловая активность.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны бытовые хлопоты.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Мечты должны соответствовать реальности. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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