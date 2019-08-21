Президент Молдовы созывает заседание Высшего совета безопасности

Президент Молдовы Игорь Додон созывает заседание Высшего совета безопасности. В повестке дня одна тема: концессия Кишиневского аэропорта.

Решение было принято после того, как Avia Invest объявила о сделке, в результате которой управление аэропортом переходит компании Investments Limited, принадлежащей семье Ротшильдов.

Также вчера на пресс-конференции министр экономики Вадим Брынзан признал, что шансы на возвращение аэропорта государственному управлению минимальны, поскольку нет никаких законных рычагов для отмены сделки.

Аэропорт был передан в концессию на 49 лет в ноябре 2013 года. С тех пор компания, контролируемая Иланом Шором, инвестировала в инфраструктуру аэропорта более 88 миллионов евро и перечислила в государственный бюджет налоги почти в 600 тысяч.

Прогнозы показывают, что в 2019 году количество пассажиров, проходящих через аэропорт за один год, впервые превысит цифру в три миллиона, в то время как в 2018 году количество пересечений составило 2,8 миллиона.