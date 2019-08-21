Отмечается, что котенок Чеснок родился 21 июля − через 66 дней после того, как клонированный эмбрион подсадили суррогатной матери.

Он выглядит так же, как кот, у которого взяли клетки для клонирования, однако его характер отличается, передает Корреспондент.

Процесс клонирования занимает примерно два месяца и стоит около 35 тысяч долларов. Продолжительность жизни клона такая же, как и у других животных.

В компании заявили, что некоторые хозяева кошек уже забронировали услугу клонирования в случае смерти их животных.

Sinogene Biotechnology Company планирует использовать в клонировании искусственный интеллект, чтобы перенести клонированным животным воспоминания и черты характера оригинала.

Также в компании задумываются над клонированием исчезающих видов животных, но, по словам научного сотрудника Китайской академии наук Лай Лянсюе, такой эксперимент требовал бы межвидового клонирования, которое пока никому не удавалось.