Этот случай стал первым за несколько лет, когда специалисты совершили взлом актуальной версии операционной системы, передает Корреспондент.

Уязвимость, которую использовали хакеры, попала в iOS 12.4 случайно. Она содержалась в предыдущих версиях операционной системы, однако была удалена. Позднее она, по неясным причинам, появилась вновь.

Ранее ее использовали для дейлбрейка, для внедрения новых функций. Однако также она может использоваться злоумышленниками для загрузки вредоносного ПО с последующей кражей паролей, банковских данных и другой важной для пользователя информации.

Предполагается, что с выпуском нового обновления для iOS баг будет ликвидирован.