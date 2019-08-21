Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"

Вчера, 20 августа, в возрасте 79 лет умерла известная российская актриса Александра Назарова. Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", - говорится в сообщении, передает Униан.

Как сообщили коллега умершей, актриса долгое время боролась за свою жизнь и находилась в больнице с июня, передают "Факты". "Она давно в больнице лежала, с июля. У нее с легкими были проблемы. Она и на трубках лежала, и в кому впадала", — цитирует канал заместителя художественного руководителя театра, в котором работала Назарова, Галину Боголюбову.

По информации, в одной из московских больниц Назаровой была сделана трахеостомия, но после операции у актрисы стали отказывать другие органы. Официальная причина смерти — полиорганная недостаточность.

Свое наследство актриса оставила внучке, которой она опекалась после смерти единственного сына.

По информации СМИ, сейчас девочка находится в детском лагере в Анапе. У нее есть еще один опекун — сестра дедушки девочки (мужа Назаровой).

В среду в театре принято решение собрать совет, чтобы решить, как привезти девочку из Анапы в Москву, а также на совете будет принято решение о времени и месте похорон.

Александра Назарова больше всего запомнилась зрителям ролями в сериалах "Бригада" и "Моя прекрасная няня", в которых исполнила роли бабушек главных героинь.Также Захарова озвучивала персонажей мультфильмов "Утиные истории", "Русалочка", "Пакохонтас", "Ледниковый период", "Охотники за привидениями и др.