Владимир Цуркан сохранил должность председателя Конституционного суда

Владимир Цуркан сохранил должность председателя Конституционного суда Молдовы. Запрос судьи Домники Маноле об отмене его избрания на этот пост отклонен. Цуркан заявил, что все шесть судей единогласно подтвердили его кандидатуру на пост главы КС, в том числе и Люба Шова. Как отметил Цуркан, смс от парламентского чиновника, о котором говорится в СМИ, действительно поступил, но Шова прочитала его уже после того как он был избран председателем суда.

"Госпожа Шова тоже подтвердила, что с процедурной точки зрения она абсолютно согласна с результатом голосования. Процедура тайного голосования не была нарушена, она проводилась в соответствии с законом. Даже из секретариата никто не вошел в помещение, где проходил этот процесс", - сказал председатель КС Владимир Цуркан.

Заседание суда длилось более семи часов и проходило за закрытыми дверями. Владимир Цуркан объяснил это тем, что в повестке дня были и другие вопросы, а прессу держали на улице в целях безопасности. Цуркан также заявил, что он политически неаффилирован, а Конституционный суд будет независимым.

Представитель ПСРМ был избран главой Конституционного суда на три года через несколько дней после отборочного конкурса, в котором Цуркан даже не принимал участия, а победили в нем другие кандидаты.

Однако, парламент не стал утверждать их на должность членов КС. Два дня назад Люба Шова заявила, что получила короткое сообщение от сотрудника парламента, в котором ей рекомендовали отдать голос за Владимира Цуркана.