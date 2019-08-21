Мужчина после ссоры с женой поджег себя

0 августа в селе Рашевка Гадячского района во дворе своего дачного хозяйства покончил жизнь самоубийством 57-летний житель города Киева. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облуправления полиции.

По их данным, мужчина после бытовой ссоры со своей женой облил себя бензином, после чего поджег. От полученных ожогов он скончался на месте происшествия. Сейчас труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу, передает Униан.

Данные по факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».