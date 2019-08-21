Гороскоп 2019 на ближайшие дни сулит представителям этих знаков Зодиака невероятное везение и успех в самых различных сферах. Астролог Павел Глоба назвал всего три зодиакальных созвездия, которым удастся поймать удачу за хвост уходящим летом, передает Styler. Тем не менее, благосклонность планет к этим знакам не означает, что они должны бездействовать и ждать, пока кусок пирога сам попадет им в рот. Астролог говорит, что для этой тройки пришло время активных действий.
Овен
Астролог уверяет, что представителей этого знака в ближайшем будущем ждет карьерный успех - на работе они будут блистать. А проект, над которым они упорно трудились в последние дни, станет успешным. Для Овнов - это едва ли не лучшее время, чтобы смело заявить о себе. Тем не менее, представителям некоторых профессий стоит поосторожничать - особенно это касается автомобилистов и спортсменов - период крайне травмоопасен для представителей данного знака, передает Униан.
Дева
Дев также ждут карьерные успехи. Несмотря на придирчивость и непомерные требования начальства, представителям этого упрямого знака Зодиака удастся доказать, что они достойны занимаемого места, а может и кабинета попросторнее. Астролог советует воздержаться от тяжелого физического труда, к примеру, от дачных забот конца лета, чтобы приберечь и поднакопить сил. У семейных Дев с детьми могут возникать конфликты - астролог советует быть с детьми построже, но до ссор дело не доводить.
Водолей
Водолеев в ближайшее время ждет ошеломительный финансовый успех. Причем деньги к вам придут, откуда совсем не ждали. Астролог рекомендует представителям этого знака Зодиака распорядится финансами разумно. И главное - не давать их в долг безответственным людям. Что касается работы, то астролог советует разобраться с накопившимися за последнее время делами и бумагами. Держите ухо востро - от коллег узнаете много интересного.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Побольше решительности и сосредоточенности.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Повысится Ваша деловая активность.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны бытовые хлопоты.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Мечты должны соответствовать реальности. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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