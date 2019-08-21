Спутник снял редкие спиральные облака в ночном небе

Спутник NASA обнаружил странные облачные образования, сфотографированные ночью с высоты 824 км над Землей.

NASA опубликовало снимки с необычными облачными образованиями спиральной формы, которые были сняты спутником с высоты 824 километра над Землей. Об этом пишет Express.

На фотографии запечатлен невероятный вид на марокканское побережье в конце прошлого месяца. Спиральные узоры облаков называются вихрями фон Кармана, названными в честь физика, который первым описал процесс, который их создает.

Небольшие острова под облаками возбуждают поток ветра, создавая вихревые узоры, передает Корреспондент.

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Хотя эти волнистые вихри были замечены и ранее, они наблюдались только в дневное время.

"Я не помню, чтобы когда-нибудь видел изображение вихрей фон Кармана в ночное время. Это редкость", - отметил профессор Пол Беггс из Университета Маккуори.