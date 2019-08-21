В Украине резко снизят тарифы на электроэнергию: что решили у Зеленского

В Украине правительство и президент Владимир Зеленский приняли решения, которые позволят снизить цены на электроэнергию на 15-20%.

«С 1 июля в Украине действует новая модель рынка электроэнергии и вчерашнее совещание Зеленского с Кабинетом министров завершилось конкретными решениями по снижению цен на нее», – сообщает в Facebook «Команда Зеленского».

На совещании обсуждали влияние подорожания электроэнергии на стоимость водоснабжения и отопления для населения. А также то, как контролировать стоимость электроэнергии, если некоторые производители – монополисты, передаетОбозреватель

В частности, предлагаются следующие шаги для снижения цен:

1. Утвердить постановление о возложении специальных обязанностей на компании «Укргидроэнерго» и «Энергоатом».

2. Новое постановление ПСО и снижение тарифов «Укрэнерго».

3. Изменение ограничения цены на внутреннесуточном рынке.

Представитель президента в правительстве Андрей Герус сообщил, что пересмотр постановления о возложении специальных обязанностей на "Укргидроэнерго" и "Энергоатом" позволит снизить тариф "Укрэнерго" более чем в три раза.

Сейчас это 32 копейки на киловатт-час, а ожидается 8−9 копеек.

«Благодаря этим мерам получим около 20% уменьшение тарифа для всех потребителей – большого, среднего и малого бизнеса, для бюджетных учреждений и организаций, детских садов и школ», – резюмировал представитель президента Андрей Герус.