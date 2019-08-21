Пациенты страдающие сахарным диабетом, требуют возврата на фармацевтический рынок препарата "Стрим"

Препарат "Стрим" следует вернуть на фармацевтический рынок, а страдающим сахарным диабетом его опять должны выдавать бесплатно. На этом настаивают сами больные. Они уверены, что медикамент доказал свою эффективность, а возможные побочные явления связаны с его неправильным применением.

29-летний кишиневец Александр Малеш страдает сахарным диабетом три года. Он начал лечение украинским препаратом "Стрим" полгода назад и говорит, что это лекарство намного эффективнее чем то, которое он применял раньше.

По его словам, он не понимает причин изъятия препарата с фармацевтического рынка и из программы бесплатного распределения больным диабетом.

Некоторые молдавские врачи также считают, что "Стрим" показал свою эффективность в случае тех пациентов, которые строго следовали предписаниям врачей и правильно его применяли.

"Когда его применяют правильно, он эффективный. Но так же как аллергику не подходит продукт, на который у него аллергия, так и диабетику не помогает определенный инсулин. Биоподобные препараты, к которым относится и "Стрим", начинают охватывать все большую и большую часть фармацевтического рынка."

Публика ТВ направила запрос на Кафедру эндокринологии Медицинского университета Винницы, где был протестирован и одобрен препарат "Стрим". Замглавы кафедры Марина Власенко сообщила, что по окончании исследования никаких клинических побочных эффектов, которые могли бы угрожать здоровью и жизни людей, зафиксировано не было. Однако они могут появиться в случае неправильного применения препарата или неправильной схемы, назначенной врачом. В Украине препарат успешно применяется в лечении сахарного диабета.

Решение об изъятии препарата "Стрим" было принято Агентством по лекарством и медицинским изделиям. Причина - из 15 тысяч пациентов, принимавших препарат, около ста пожаловались на побочные реакции. В то же время, препарат был признан Агентством соответствующим требованиям. Это подтвердила и министр здравоохранения Алла Немеренко.

"На самом деле, речь не идет о качестве препарата "Стрим". У нас нас есть результаты лабораторных исследований и примесей в нем не обнаружено. Но мы не можем доказать эффективность этого лекарства. Эффективность разных препаратов тестируется на многих пациентах", - сказала Алла Немеренко.

Препарат "Стрим" производится в Индии и разрешен к применению в ЕС, Японии и Австралии. Представители компании-производителя "Стрим" в Молдове пообещали выступить с официальным заявлением позже. Пока неизвестно каким препаратом будет заменен "Стрим". Пресс-секретарь минздрава Вероника Истрати посоветовала обратиться с официальным запросом на эту тему. На момент выхода материала в эфир ответа на запрос не поступило.