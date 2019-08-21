На водохранилище «Костешты—Стынка» перевернулась лодка: Четверых детей и двоих взрослых спасли

Четверых детей и двоих взрослых спасли накануне вечером от утопления. Лодка, в которой они находились, перевернулись. Инцидент произошел на водохранилище Костешты-Стынка в Рышканском районе.

В пресс-релизе инспектората чрезвычайных ситуаций сообщается, что несколько людей на берегу заметили лодку, которая в какой-то момент исчезла с поверхности воды. Вскоре они услышали крики о помощи и позвонили в службу 112.

В четырех километрах от границы с Румынией спасатели заметили на воде перевернутую лодку и нескольких человек - детей четырех, шести, семи и десяти лет, и взрослых 37-ми и 32-ух лет. По словам спасателей, жилеты были у двоих детей и двоих взрослых. Обстоятельства инцидента выясняются.