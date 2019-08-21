Возврат Кишиневского аэропорта под государственное управление маловероятен. Такого мнения придерживается министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан.
Он признает, что у Молдовы нет законных рычагов для аннулирования договора о передаче аэропорта одной из компаний клана Ротшильдов. В министерстве говорят, что о сделке узнали из официального письма, а ее финансовая составляющая им неизвестна. Брынзан обещает, что попытается встретиться с представителями компании-нового владельца аэропорта. Как считает министр, концессия аэропорта в 2013 году прошла с нарушениями. Однако, говорит Брынзан, государство должно это доказать.
"Мой опыт предпринимателя и инвестора в различные активы на протяжении многих лет показывает, что расторжение такого контракта является долгосрочным процессом. На это уйдут годы, которые повлекут за собой серьезные судебные издержки, так как придется нанимать юристов в разных международных юрисдикциях, а это очень дорого. Гонорар таких юристов варьируется от 300 до 3000 евро в час", - сказал министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан.
Затронул министр и аэропортовый сбор в 9 евро с каждого пассажира, который критикуется правительством. Брынзан признает, что сбор не может быть отменен, поскольку он был введен на 49 лет.
"У нас нет рычагов для этого, но мы можем попытаться либо снизить эти сборы, либо изменить их структуру, чтобы государство получало свою часть отчислений", - Вадим Брынзан.
Ранее на одном из частных телеканалов Вадим Брынзан заявил, что если договор о концессии аэропорта Кишинев не может быть расторгнут, было бы целесообразным развивать аэропорт Мэркулешты для создания конкуренции. Теперь же министр заявляет, что не знает когда это произойдет и в какую сумму это обойдется.
"Проекты по развитию инфраструктуры - это крупные проекты и они действительно длятся несколько лет", - сказал Вадим Брынзан.
Сбор на модернизацию аэропорта в 10 долларов, взимаемый с каждого пассажира, был введен в 1999 году Администрацией гражданской авиации. Тогда эту структуру возглавлял осужденный в Молдове Виктор Цопа, посаженный отец министра внутренних дел Андрея Настасе. В 2008 году сбор был установлен на уровне 9-ти евро.
Кишиневский аэропорт был передан в концессию в ноябре 2013 года на 49 лет. С тех пор компания, контролируемая Иланом Шором, инвестировала в его инфраструктуру более 88 миллионов евро и перечислила в государственный бюджет в виде налогов почти 600 тысяч евро. Новый владелец аэропорта объявил, что планы его развития будут представлены в сентябре.
Руководство альянса ПДС-ПСРМ раскритиковало договор о концесии аэропорта, а одним из пунктов программы правления был его возврат под госуправление. Эту проблему рассмотрит в ближайшее время Высший совет безопасности.
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