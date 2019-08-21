Ренато Усатый: Майе Санду стоит проявить больше хитрости в своей политической деятельности

Майе Санду стоит проявить больше хитрости в своей политической деятельности. Такой совет премьеру дал глава "Нашей партии" Ренато Усатый.

В соцсетях он пишет, что премьеру нужны хорошие советники, а ее коллеги по партии, получившие образование за границей, должны проявить другой подход к политике. Усатый считает, что Майя Санду ничего не знает о предательстве, подразумевая президента Игоря Додона и ее партнера по блоку ACUM Андрея Нэстасе.

По его мнению, оба политика пользуются доверием европейцев и американцев к премьер-министру и за ее спиной создают новый олигархический режим. Майя Санду должна понять, что пускаясь в пляс с волками надо самой стать волчицей, дополнил Усатый. Он рекомендовал Санду разорвать все соглашения с друзьями из альянса и освободить страну от политических шахматистов, даже если ради этого надо пойти на досрочные выборы.