Билеты на поезд Кишинев-Одесса на 24 и 25 августа распроданы

Все билеты на поезд Кишинев-Одесса на 24 и 25 августа распроданы. Как сообщают в предприятии "Железные дороги Молдовы", на 26 августа доступны 90 билетов, а на 27 - примерно 180.

Спрос объясняется тем, что с 24 по 27 августа у бюджетников выходные дни и многие из них предпочли провести их на берегу моря. Распродано большинство билетов и в обратном направлении.

В связи с возросшим наплывом пассажиров дополнительный вагон будет прикреплен и к составу Кишинев-Яссы.