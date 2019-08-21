Более 170 фермеров из сел Кошница и Пырыта получили доступ к современным системам орошения. Оборудование приобретено за счет гранта США в 14 миллионов долларов. Сами земледельцы заплатили только за подключение к системе, в их расходы также будут включены траты за водопользование.
Серджиу Раковец - один из фермеров, получивший возможность провести на свои поля современное орошение. На 13 гектарах он выращивает кукурузу. За подключение к системе ирригации фермер заплатил 170 тысяч леев. Он уверен, что инвестиции в орошение очень быстро окупятся и начнут приносить прибыль.
”Я пришел к выводу, что воздушно-капельная система орошения кукурузы дает великолепные результаты. Подземная капельная система более проблематична и пока корни растения не достигнут длины в 30 сантиметров, воды может быть недостаточно", - сказал фермер Сергей Раковец.
Другой фермер, Вячеслав Цыгуля, выращивает капусту, лук и морковь на площади свыше трех гектаров. У него пока нет достаточных средств для подключения к оросительной системе. Оборудование он берет в аренду у Ассоциации водопользователей села Кошница.
”Я использую дождевую систему полива с помощью распрыскивателей. Как видите, гидранты расположены на расстоянии около 50 метров друг от друга. Часть оборудования мое, а часть машин беру в ассоциации”, - сказал фермер Вячеслав Цыгуля.
Современная система орошения включает в себя шесть водонапорных станций. По словам представителей Ассоциации водопользователей села Кошница, подключиться к ней может любой желающий. Более того, начинающие фермеры могут воспользоваться льготами и безвозмездно взять в аренду часть необходимого оборудования.
”В ассоциацию входят фермеры, которые пользуются собственным оборудованием. Если начинающие фермеры не имеют такой возможности, мы предоставляем им услуги по орошению, используя оборудование ассоциации”, - сказал глава Ассоциации водопользователей (Кошница) Геннадий Лягу.
При подключении участка к системе орошения фермер выплачивает специальный взнос в размере 240 леев в год, а также оплачивает использованную воду. Система орошения в селах Кошница и Пырыта покрывает площадь в шестьсот гектаров сельхозугодий.
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