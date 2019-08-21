Амазонской дождевой лес является крупнейшим в мире. Его роль очень важна в абсорбции выбросов различных газов.
В этом году в бразильском Амазонском дождевом лесу зафиксировано рекордное количество пожаров – 72 тысячи. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные бразильского Национального института по исследованию космоса в среду, 21 августа.
По сравнению с прошлым годом количество пожаров возросло на 83%. Только за последнюю неделю в районе реки Амазонка наблюдалось 9,5 тысяч возгораний, передает Корреспондент.
Дым от одного из пожаров на час накрыл бразильский город Сан-Паулу, который находится в более 2700 км от самого леса.
Отмечается, что Амазонской дождевой лес является крупнейшим в мире, его роль очень важна в абсорбции выбросов различных газов. Он замедляет глобальное потепление в мире.
Критики обвиняют в увеличении пожаров президента страны Жаира Болсонаро, который, по их мнению, поощряет лесорубов к вырубке леса и фермеров к расширению своих территорий.
Также несколько недель назад Болсонаро уволил предыдущего директора Национального института по исследованию космоса из-за разногласий с обнародованными данными ведомства.
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