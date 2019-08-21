Генпрокуратура: Следствие по делу о банковской афере может значительно ускориться

Следствие по делу о банковской афере может значительно ускориться. Так, по крайней мере, считают в Генпрокуратуре. Она получила от посольства США современное программное обеспечение, которое значительно облегчает расследование запутанных финансовых дел.

"Вся информация может быть представлена в виде цепочек и диаграмм, которые показывают связи между участниками коррупционных или мошеннических схем. Это существенная помощь для прокуроров и следователей для скорейшего и качественного раскрытия подобных преступлений", - сказал глава управления Генпрокуратуры Вячеслав Солтан.

Прокуроры говорят, что благодаря этой программе расследование тяжких экономических преступлений, включая мошенничество с использованием кибератак, значительно ускорится.

"Это позволит нам вернуть доверие общества к прокурорам, восстановить наше честное имя, раскрыть банковскую аферу и кражу миллиарда и другие преступления с использованием кибератак, оперативно и успешно раскрывать другие преступления", - Вячеслав Солтан.

В церемонии передачи программного обеспечения участвовали исполняющий обязанности главы генеральной прокуратуры и посол США в Республике Молдова.

"Новые инструменты и технологии, которые успешно применяются в более чем 150 странах, существенно улучшат показатели раскрываемости резонансных уголовных дел и аналитические возможности в профилактике преступлений", - сказал исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу.

"Сегодняшней церемонией мы не просто отмечаем момент передачи программного обеспечения генеральной прокуратуре. Новые технологии - это вызов, проверка нашей способности применять на деле сложный софт, расследовать запутанные уголовные дела и успешно передавать их в судебную инстанцию", - сказал посол США в Молдове Дерек Хоган.

Стоимость программного обеспечения достигает одного миллиона леев.