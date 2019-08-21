Девушка попыталась дать взятку патрульным за вождение без прав

Взятку в 100 евро попыталась дать патрульным инспекторам 22-летняя девушка. Таким образом она хотела откупиться от наказания за вождение без водительских прав. Ее автомобиль был остановлен на трассе Унгены-Кишинев. Как говорят инспекторы, он двигался по трассе зигзагами.

Патрульные офицеры попросили предъявить права и документы на машину. Их у водителя не оказалось. В надежде избежать наказания девушка подбросила в машину полицейских 100 евро. Инспекторы отреагировали немедленно - они вызвали на место сотрудников Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией, чтобы составить протокол о попытке дачи взятки.

Наказание девушке определит суд. В Патрульной инспекции предостерегают водителей от дачи взяток полицейским. В случае, если за совершенные правонарушения вымогаются деньги, следует позвонить по телефону 112 или 1520.