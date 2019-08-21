Названа самая жуткая достопримечательность в мире

Остров кукол, расположенный недалеко от Мехико (Мексика), стал самой жуткой туристической достопримечательностью из-за тысяч кукол на деревьях. Об этом сообщает The Sun.

В 1950-х годах на острове жил священник Хулиан Сантана Баррера (Don Julian Santana Barrera). Он оказался там после изгнания из родного города за религиозные суеверия. Однажды служитель услышал крики тонущей девушки и поспешил на помощь.

Мужчина не успел спасти ее и нашел в воде только куклу, которую затем повесил на дерево в память о погибшей. До своей смерти в 2001 году Баррера рассказал легенду: он утверждал, что стал находить в водах каналов возле острова кукол и вешал их на деревья, чтобы успокоить призрака утонувшей девушки, передает Униан.

Священник умер на том же острове, оставив после себя жутких пластиковых и тряпичных кукол на деревьях. Он стал единственным человеком, который когда-либо жил там.

Туристы начали узнавать об этом месте и приезжать на остров, несмотря на слухи о том, что дух утонувшей девушки еще бродит там. Паломники рассказывают, что остров выглядит действительно страшно.

Многие куклы покрылись паутиной и плесенью. Некоторые головы игрушек насажены на палки, торчащие из земли. Факт смерти девушки из легенды Барреры не был доказан, но туристы со всего мира приезжают на остров, чтобы увидеть вживую это странное место.