Люди с избыточным весом лучше чувствуют себя в периоды аномальной жары, потому что жировая прослойка предотвращает перегрев. Исследователям удалось собрать множество данных о влиянии аномально жаркой погоды на здоровье человека.
"Вопреки расхожему представлению, избыточная масса тела не является фактором риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений во время аномальной жары. Напротив, отмечается положительная корреляция между массой тела и качеством жизни в этот период", - утверждают ученые.
Отмечается, что теплопроводность жировых тканей ниже, чем других тканей в организме, поэтому подкожная ткань препятствует прохождению в организм избыточного тепла. "По этой причине тучные люди более чувствительны к умеренному тепловому стрессу, передает Униан.
Однако когда температура окружающей среды становится выше температуры кожи, как это бывает во время волн жары, у худых людей потеря тепла путем излучения и конвекции на единицу массы происходит медленнее, чем у тучных", - говорится в докладе.
В то же время, воздействие высокой температуры усугубляет такие заболевания, как сахарный диабет, болезни легких, неврологические заболевания, психические заболевания, язвенную болезнь, заболевания почек и влияет на сон.
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