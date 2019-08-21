Социалисты назвали, кандидатов на парламентских выборах

На повторных парламентских выборах, которые состоятся 20 октября, партия социалистов не намерена выдвигать своего кандидата в пятидесятом избирательном округе по Восточной Европе. Социалисты признают, что там у них просто нет шансов получить мандат депутата.

Для трех оставшихся одномандатных округов они своих претендентов назвали. Фактически ПСРМ выдвигает тех же претендентов, которые боролись за мандат депутата на выборах от 24 февраля. Тогда им не удалось набрать необходимое число голосов.

Так в Ниспоренах от социалистов баллотируется Павел Артамонов, который на предыдущих выборах проиграл бывшему демократу Владу Плахотнюку. В округе № 33 Кишинева социалисты выдвигают муниципального советника Светлану Попа, а в Приднестровье – Виталия Ифтоди.

Зинаида Гречаная уточнила, что кандидаты на местных выборах будут названы после Съезда партии, который состоится 30 августа. Тогда станет официально известно будет ли социалист Ион Чебан баллотироваться в Кишиневе. Ранее Игорь Додон говорил, что именно Чебан представит социалистов на выборах в столице.