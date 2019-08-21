На мусорный полигон в Бульбоакэ свозят останки животных

Экологической катастрофой и эпидемией грозит ситуация в селе Бульбоака Ново-Аненского района. На свалке на окраине села лежат останки животных, они гниют под палящем солнцем, источая невыносимую вонь. Местные жители предполагают, что отходы свозят сюда с местного мясокомбината.

"Очень мрачное зрелище, без защитной маски практически невозможно дышать. Повсюду лежат груды останков животных. Здесь кости крупного рогатого скота, а вот там останки коз и свиней. Все это разлагается на солнце при температуре в 30 градусов."

Исполнительный директор мясокомбината Сергей Кожокару отказался говорить перед камерой. Он отрицает, что останки животных свозят на свалку с мясокомбината. И это несмотря на то, что вперемешку с останками лежит упаковка из-под продукции предприятия. Кожокару заявил, что на предприятии есть специальная яма-хранилище под названием "БЕКЕР", в которую, по его словам, и складируют останки животных. Но показать ее журналистам он отказался.

Кожокару говорит, что у комбината есть контракт на вывоз бытовых отходов, а не останков животных. Руководитель этого предприятия Сергей Гузо сказал по телефону, что не знает как останки животных попали на мусорный полигон.

Работник, в чьи обязанности входит контроль за свалкой и учет свозимого сюда мусора, признает наличие останков животных.

"Откуда мне знать что везут ночью? Я работаю по графику, от и до. Ночью я здесь не бываю, я не сторож, а тут много собак. Я только записываю, кто везет. - Вы видели лежашие там останки? - Как их не увидеть?"

Люди, живущие в районе свалки говорят, что часто видят машины с останками животных и днем. И проезжают они через ворота на глазах у Георгия Бэжиряну, который их не останавливает. Местные жители опасаются за свое здоровье и за будущее детей.

"Утром похоронили одного, теперь копают яму другому. Когда спрашиваешь, отчего умер, отвечают - от рака. А как же, вот смотрите."

"Лежу в больнице с болями, разве у нас чистый воздух?"

Озабочены ситуацией и местные советники. Накануне они созвали заседание и потребовали объяснений от администратора муниципального предприятия "Bulboaca-Prim".

"Мусорный полигон в Бульбоаке представляет большую опасность, это катастрофа. Наш полигон предназначен только для бытовых отходов и ни в коем случае для останков животных. Есть яма БЕКЕР, но ее не используют, она пустая", - сказал местный советник Ион Березой.

Получить комментарией мэра села Виктора Жереги не удалось, он находится в отпуске.