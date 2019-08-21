Туристы из каких стран тратят больше всего на путешествия

Недавнее исследование, проведенное поставщиком туристических страховок Get Going Insurance, показало, что китайцы занимают первое место по расходам на поездки, пишет South China Morning Post.

В 2017 г. китайцы потратили на туризм $250 млрд. На втором месте - жители США с расходами в размере $135 млрд.

Граждане Германии, потратившие $89 млрд, заняли третье место по расходам на зарубежные поездки во всем мире и первое среди европейских стран. Их расходы в среднем составляли более $1 тыс. на человека в год, передает Вести.

Для китайских путешественников тремя основными направлениями поездок были Гонконг, Макао и Тайвань.

Американцы часто путешествовали в Мексику. Среди других ведущих направлений - Канада и Великобритания.

Главными пунктами назначения для немецких путешественников были соседние страны: Австрия, Франция и Испания.

Результаты исследования показали, что в топ-10 стран по расходам на туризм также вошли Великобритания, Франция, Канада, Южная Корея, Италия, Австралия и Россия.

По данным Всемирной туристской организации ООН, туристы во всем мире в 2018 г. потратили $1,7 трлн, что на 4% больше, чем в 2017 г.