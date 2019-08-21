Майя Санду: Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Молдову не будет считаться официальным

Министру обороны Павлу Войку запрещено встречаться со своим коллегой Сергеем Шойгу. Распоряжение поступило от премьера Майи Санду в начале заседания правительства.

"Так как вы не предприняли всех необходимых законных процедур, этот визит не является официальным. В результате, у правительства нет ничего общего с этим визитом и в его рамках не могут быть подписаны официальные соглашения. Как любой иностранный гражданин, Шойгу может посетить Молдову в качестве частного лица", - сказала премьер-министр Майя Санду.

Премьер потребовал от министра иностранных дел Нику Попеску вызвать для объяснений посла Молдовы в России Андрея Негуца. Однако, по словам самого Войку, его российский коллега получил приглашение посетить Молдову от Игоря Додона для участия в мероприятиях, намеченных на 24-ое августа.

"Насколько я знаю, все положения были соблюдены. Этим занимается администрация президента. Я дополнительно проконсультируюсь с госпожой премьер-министром и уточню что именно она имела в виду. Наверное она что-то перепутала и решила, что приглашение поступило от министра обороны Республики Молдова", - сказал министр обороны Павел Войку.

Министр обороны не знает, носит ли визит официальный характер. По его словам, с Шойгу он планирует обсудить вопрос складов с боеприпасами в селе Кобасна на левом берегу Днестра.

"Мы договорились, что до конца августа посмотрим как обстоят дела на этих складаз и представим совместные предложения для их эвакуации или уничтожения. Была запланирована встреча на эту тему. Не понимаю, почему я не должен встречаться и обсуждать этот вопрос", - сказал Павел Войку.

Глава пресс-службы администрации президента Кармена Лупей пока не уточнила, является ли визит Сергея Шойгу официальным или частным. Павел Войку был избран министром обороны по предложению Партии социалистов. В конце июля у него была официальная встреча с Шойгу в Москве. На ней он заявил, что Республика Молдова считает Россию надёжным союзником.