В 2011 году Ион известный молдавский кикбоксер Шолтояну застрелил на столичной террасе бывшего полицейского, зятя генерала Алексея Иона Стратулата. Сразу после этого Шолтояну уехал из Кишинева, но его задержали в Варнице.
Адвокаты спортсмена тогда настаивали на том, что клиент стрелял с целью самообороны, будучи в состоянии аффекта. Суд счел эту версию неубедительной. По другому делу Шолтояну признали виновным в том, что он угрозами заставил человека переписать на посредника часть акций своей фирмы и квартиру. Спортсмена осудили также за незаконное хранение двух пистолетов и глушителя. Кикбоксера приговорили к 12 годам лишения свободы.
Как нам сообщил один из бывших высокопоставленных сотрудников МВД, около трех часов назад Ион Шолтояну был отпущен на свободу.
- Все правда, Шолтояну был освобожден несколько часов назад по решению суда, - сообщил "Комсомольской правде" пресс-секретарь Департамента пенитенциарных учреждений Олег Пантя. - Суд посчитал, что Шолтояну в СИЗО №13 содержался в нечеловеческих условиях. А в Молдове действует закон, что в таком случае заключенные могут рассчитывать на то, что часть срока им могут скостить. Но юрист пенитенциарного учреждения №4 в Крикова, где содержался Шолтояну, сегодня же опротестовал это судебное решение, мы считаем, что он не содержался в плохих условиях.
Получается, что Ион Шолтояну, который должен был выйти на свободу в 2023 году, оказался на воле раньше на четыре года.
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