Отставки председателя Конституционного суда Владимира Цуркана и всех членов КС, которые были или остаются политически аффилированными, требует депутат ПДС Лилиан Карп. В противном случае он не исключает, что сложит мандат депутата. По его словам, процесс избрания Владимира Цуркана на должность председателя Конституционного суда был кулуарным.Депутат ПДС утверждает, что на этом фоне доверие к решениям Конституционного суда падает.
"Либо г-н Цуркану уходит с должности председателя Конституционного суда, что было бы логично. Либо второй вариант, еще более логичный: те, кого ранее выбрали на эти должности и они были политически аффилироваными, должны покинуть Конституционный суд", - сказал депутат ПДС Лилиан Карп.
Владимир Цуркан отказывается комментировать заявления Карпа, но подчёркивает, что политики не имеют право вмешаться в деятельность Суда.
"Я хочу ещё раз обратиться к политикам, представителям партий и разных ветвей власти: Конституционный суд - единственное учреждение конституционной юрисдикции, которое является независимым. Давайте заканчивать с этими заявлениями, с попытками как-то на это повлиять", - сказал председатель Конституционного суда Владимир Цуркан.
Лилиан Карп высказал своё разочарование и в связи с деятельностью коллег по альянсу. Он потребовал, чтобы все конкурсы на занятие публичных должностей были корректными и транспарентыми. Карп напомнил о назначении бывшего генерального секретаря аппарата президента Руслана Флочи на пост главы и Дмитрия Робу на должность исполняющего обязанности генпрокурора.
"Если в скором будущем этого не произойдет, то я не вижу смысла и далее заниматься политикой, в одной или в другой команде. Я верю, что мы можем изменить ситуацию только изменив собственный подход назначению людей на такие должности", - сказал Карп.
Со своей стороны, президент страны Игорь Додон утверждает, что настаивал на кандидатурах Николая Ешану и Владимира Гроссу, выигравших конкурс по квоте парламента. Однако парламентское большинство решило назначить Владимира Цуркана и Домнику Маноле, исходя из политических критериев.
"Выдвигали их и голосовали за этих кандидатов осознано на пленарном заседании парламента. Кто является председателем - не так уж и важно, потому что у него один голос, как и у остальных членов. Но мы не можем оказывать на них давление или делать какие-то заявления. Любое политическое заявление в их адрес является политическим давлением. - Как вы считаете удалось деполитизировать КС? Да или нет? - На этот вопрос должны ответить те, кто несет ответственность за выдвижение этих кандидатов", - сказал президент Молдовы Игорь Додон.
Председатель парламента Зинаида Гречаная утверждает, что после принесения принесения Владимир Цуркан и Домника Маноле никак не связаны с политическими партиями, выдвинувшими их в качестве судей КС.
"Какая политизация? Ни о какой политизации речи не идет. Мы должны дать им работать, чтобы они корректно принимали решения", - сказала председатель парламента Зинаида Гречанный.
Назначение Владимира Цуркана на должность председателя Конституционного суда прокомментировал и лидер ПКРМ Владимир Воронин.
"Был такой известный российский премьер Виктор Черномырдин, который говорил: "Хотели как лучше, а получилось как всегда." Так случилось и с этом КС - ничего не деполитизировано, а трое из шести избранных членов вроде как являются членами партий. Люди знающие говорят, что Цуркана доставили прямо из Испании, где он уже отдыхал. Вынули его из моря, высушили, посадили в самолёт и доставили в Кишинёв", - сказал председатель ПКРМ Владимир Воронин.
Представитель ПСРМ Владимир Цуркану был избран тайным голосованием председателем Конституционного суда сроком на три года в понедельник.
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