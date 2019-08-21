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Рабочие, участвующие в ремонте трассы Кишинев-Унгены-Скулены, объявили забастовку
// фото: открытый источник
17:57, 21 Aug 2019
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Более 30 рабочих, участвующих в ремонте национальной трассы R1 Кишинев-Унгены-Скулены, объявили забастовку. Они прекратили работу по причине долгов по зарплате - некоторые денег не получают уже полгода. Подрядчик же обещает погасить задолженность до конца текущего дня. Один из рабочих, Мирча Нистряну говорит, что у него задолженность по зарплате за три месяца.

"Вероятно сегодня примем решение обратиться к депутату от нашего округа, а потом временно перекроем трассу Кишинев-Унгены. Сегодня на час, завтра на два и так далее. Мы заблокируем движение всего транспорта в направлении Кишинева и Унген", - сказал рабочий Мирча Нистряну.

В такой же ситуации оказался и Юрий Робоков, работающий водителем более двух лет. Зарплату он не получал четыре месяца.

"Такие ситуации были и в прошлом году, но мы терпели. Было время когда нам не выдавали зарплату по два-три месяца, а в этом году начался беспредел", - сказал рабочий Юрий Робков.

Рабочие говорят, что с началом учебного года у многих не будет денег для подготовки детей к школе.

"К школе их нужно одеть, а у меня ни копейки. Где взять деньги, если уже четыре месяца не выдавали ни лея? Что мне делать, забрать у них одну из машин и продать ее? Что нам делать?"

В телефонном разговоре владелец компании-подрядчика из Азербайджана признал факт задержки по зарплатам. Он пообещал, что сегодня после полудня погасит задолженность.

Несмотря на обещания, подрядчик погасил задолженность только за один месяц. Рабочие подтвердили перевод денег и грозят продолжить протест до полной выплаты задолженности.

Ситуацией возмущены и водители, проезжающие по этому участку дороги.

"Очень сложно, машина быстро ломается."

"Все ремонтируют и ремонтируют, а дорога все в том же состоянии, и машины все так же стоят."

На ремонт дороги Кишинев-Унгены-Скулены длиной около 84 километров выделено 80 миллионов евро. Они предоставлены партнерами по развитию. Работы начались в 2014 году и их планировалось завершить в 2016-ом, но срок сдачи в эксплуатацию был продлен до конца текущего года.




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