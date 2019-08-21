Прокуратура завела уголовное дело по факту обнаружения мобильного телефона в камере Вячеслава Платона

Уголовное дело по факту обнаружения мобильного телефона в камере Вячеслава Платона заведено прокуратурой. Смартфон, который считается запрещенным для заключенных предметом, был обнаружен 4 августа во время обыска.

Закон предусматривает за это наказание в виде штрафа до 15 тысяч леев или два года тюремного заключения. Основанием для проведения обыска стали сообщения о том, что Вячеслав Платон по Skype принял участие в заседании Апелляционного суда в Киеве, где рассматривалось заявление адвокатов о незаконности его экстрадиции в 2016 году.

Вячеслав Платон, известный как рейдер №1 в СНГ, был приговорен в 2018 году к 18 годам тюрьмы по делу Bаncа de Economii. В прошлом году Платон был приговорен по другому делу, за попытку подкупа и мошенничество в особо крупных размерах. Теперь его суммарный срок заключения составляет 25 лет.