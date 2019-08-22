Астролог Павел Глоба дал подробный гороскоп на четверг, 22 августа, для всех знаков Зодиака. Счастливчиками дня станут три знака Зодиака, не повезет - четырем, передает SlovoFraza.
Гороскоп на 22 августа: каким знакам Зодиака повезет
Близнецы
Ваша преданность домашним делам достойна восхищения. Соседи и родственники могут позавидовать замечательной атмосфере в доме, в котором царят порядок и чистота. Используйте свою фантазию и знания в области релаксации в оформлении интерьера — и в вашем доме будет царить приятная и расслабляющая атмосфера, передает Униан.
Лев
Первая половина дня благоприятна для переговоров и заключения договоров. Многие поймут, что без поддержки партнеров вам не обойтись. Постарайтесь добиться успеха кропотливым трудом и ангельским терпением.
Скорпион
Вам гарантирована помощь звезд в профессиональных делах. Ожидается успешная работа совместно с партнером или напарником. Настраивайтесь на сотрудничество. Ваши успех и финансовое благосостояние будут зависеть от вашего умения ладить с партнерами и использовать высоких покровителей.
22 августа: астролог рассказал, каким знакам Зодиака не повезет
Рак
Усиливается страстность, сексуальность, активизируются интимные связи. Существует вероятность любовной измены. Вы можете быть несправедливы к избраннику или избраннице. Не поддавайтесь любовным соблазнам. Это неблагоприятный период для вступления в брак.
Стрелец
Из-за присущей вам эмоциональности, богатой фантазии и воображения вы способны заводить рискованные знакомства с самыми разными людьми. И такие рискованные связи могут самым неожиданным образом влиять на карьеру. Не привлекайте в свой бизнес друзей — кто-то может позавидовать вам или навредить, так сказать, из лучших побуждений.
Козерог
Вам понадобится приложить немало усилий, чтобы удержаться на плаву в финансовом отношении. Не злоупотребляйте служебным положением. Не одалживайте денег и не берите взаймы.
Рыбы
Существует вероятность столкновения с бюрократией, вас могут пытаться нагрузить чужими проблемами. Постарайтесь внимательнее относиться к своим обязанностям, иначе вам не избежать проблем.
Нейтральным день будет для таких знаков Зодиака
Овен
Многих будут тяготить семейные обязательства, необходимость воспитания “трудных” подростков. При всей своей занятости найдите время, чтобы с ними поговорить, чтобы похвалить их за успехи и строго указать на промахи. К тому же общение с детьми развивает вас как личность.
Телец
Поскольку вы человек целеустремленный и любящий свою работу, в потоке дел для вас достаточно проблемно выделить время для общения с семьей. Однако если вы этого не сделаете, то семья надолго окажется за пределом вашего внимания. Советуем вам строить семейное общение также целенаправленно, как и производственные контакты. Ведь именно семья дает вам силы для плодотворных действий во внешнем мире.
Дева
Этот день может потребовать от мудрых Дев авантюризма, так как профессиональный риск будет просто необходим. Нужно помнить, что партнеры преследуют свои интересы, а не ваши. Вам понадобится овладеть искусством и ловкостью опытного азартного игрока.
Весы
Не исключено, что ваши устремления окажутся связанными с заграницей. Вторая половина дня потребует сосредоточенности, это время планирования и карьерного роста. Используйте благоприятную возможность для дальних путешествий, расширения кругозора.
Водолей
22 августа вы можете проявить себя как человек, весьма практичный и знающий всему цену. У вас может появиться потребность постоянно обновлять свой быт, начинать ремонт, покупать мебель. Нужно сконцентрировать свое внимание на одной проблеме. Иначе значительные расходы могут вызвать недовольство близких.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для деловых начинаний. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для деловых начинаний. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для деловых начинаний. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для деловых начинаний. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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