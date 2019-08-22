Гороскоп на 22 августа 2019 для всех знаков Зодиака: кому астролог прогнозирует успех, а кого ждут неудачи

Астролог Павел Глоба дал подробный гороскоп на четверг, 22 августа, для всех знаков Зодиака. Счастливчиками дня станут три знака Зодиака, не повезет - четырем, передает SlovoFraza.

Гороскоп на 22 августа: каким знакам Зодиака повезет

Близнецы

Ваша преданность домашним делам достойна восхищения. Соседи и родственники могут позавидовать замечательной атмосфере в доме, в котором царят порядок и чистота. Используйте свою фантазию и знания в области релаксации в оформлении интерьера — и в вашем доме будет царить приятная и расслабляющая атмосфера, передает Униан.

Лев

Первая половина дня благоприятна для переговоров и заключения договоров. Многие поймут, что без поддержки партнеров вам не обойтись. Постарайтесь добиться успеха кропотливым трудом и ангельским терпением.

Скорпион

Вам гарантирована помощь звезд в профессиональных делах. Ожидается успешная работа совместно с партнером или напарником. Настраивайтесь на сотрудничество. Ваши успех и финансовое благосостояние будут зависеть от вашего умения ладить с партнерами и использовать высоких покровителей.

22 августа: астролог рассказал, каким знакам Зодиака не повезет

Рак

Усиливается страстность, сексуальность, активизируются интимные связи. Существует вероятность любовной измены. Вы можете быть несправедливы к избраннику или избраннице. Не поддавайтесь любовным соблазнам. Это неблагоприятный период для вступления в брак.

Стрелец

Из-за присущей вам эмоциональности, богатой фантазии и воображения вы способны заводить рискованные знакомства с самыми разными людьми. И такие рискованные связи могут самым неожиданным образом влиять на карьеру. Не привлекайте в свой бизнес друзей — кто-то может позавидовать вам или навредить, так сказать, из лучших побуждений.

Козерог

Вам понадобится приложить немало усилий, чтобы удержаться на плаву в финансовом отношении. Не злоупотребляйте служебным положением. Не одалживайте денег и не берите взаймы.

Рыбы

Существует вероятность столкновения с бюрократией, вас могут пытаться нагрузить чужими проблемами. Постарайтесь внимательнее относиться к своим обязанностям, иначе вам не избежать проблем.

Нейтральным день будет для таких знаков Зодиака

Овен

Многих будут тяготить семейные обязательства, необходимость воспитания “трудных” подростков. При всей своей занятости найдите время, чтобы с ними поговорить, чтобы похвалить их за успехи и строго указать на промахи. К тому же общение с детьми развивает вас как личность.

Телец

Поскольку вы человек целеустремленный и любящий свою работу, в потоке дел для вас достаточно проблемно выделить время для общения с семьей. Однако если вы этого не сделаете, то семья надолго окажется за пределом вашего внимания. Советуем вам строить семейное общение также целенаправленно, как и производственные контакты. Ведь именно семья дает вам силы для плодотворных действий во внешнем мире.

Дева

Этот день может потребовать от мудрых Дев авантюризма, так как профессиональный риск будет просто необходим. Нужно помнить, что партнеры преследуют свои интересы, а не ваши. Вам понадобится овладеть искусством и ловкостью опытного азартного игрока.

Весы

Не исключено, что ваши устремления окажутся связанными с заграницей. Вторая половина дня потребует сосредоточенности, это время планирования и карьерного роста. Используйте благоприятную возможность для дальних путешествий, расширения кругозора.

Водолей

22 августа вы можете проявить себя как человек, весьма практичный и знающий всему цену. У вас может появиться потребность постоянно обновлять свой быт, начинать ремонт, покупать мебель. Нужно сконцентрировать свое внимание на одной проблеме. Иначе значительные расходы могут вызвать недовольство близких.