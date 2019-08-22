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В Испании задержали мужчину за съемку сотен пассажирок метро
// фото: открытый источник
10:30, 22 Aug 2019
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От действий выходца из Колумбии пострадали больше 550 женщин и несовершеннолетних девочек.

В Мадриде задержали 53-летнего выходца из Колумбии по подозрению в публикации на порносайтах видеозаписей, сделанных из-под юбок у женщин в городском метро и супермаркетах. Как сообщает пресс-служба полиции Испании, от его действий пострадали больше 550 женщин и несовершеннолетних девочек, передает Корреспондент.

По версии следствия, он вел съемку на мобильный телефон, спрятанный в рюкзаке, и делал это ежедневно с лета 2018 года. С некоторыми жертвами он знакомился, чтобы получить запись лучшего качества.

При обыске у него дома полицейские изъяли ноутбук и жесткие диски с сотнями таких видеозаписей. На разные порносайты он выложил не менее 283 записей, которые собрали миллионы просмотров, установило следствие. Также он их выкладывал на собственном сайте, у которого 3519 подписчиков.

По испанским законам такие съемки считаются видом преступлений на сексуальной почве.




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