Каждый четвертый педагог в Гагаузии - пенсионер

В новом учебному году на работу в образовательных учреждениях автономии выйдут 2 232 педагога. 806 из них трудоустроены в детских садах. А 1462 педагога работают в школьных учебных заведения.

Высшей дидактической степенью обладают 22 педагога и 3 директора. Первой степенью – 114 педагогов и 9 директоров.

Одной из острых проблем системы образования остается больной процент педагогов пенсионного возраста, передает gagauzinfo.md

Каждый четвертый учитель в Гагаузии – уже на пенсии. Особенно остро ощущается дефицит учителей физики, химии, математики, русского языка и литературы.

Всего в Гагаузии функционируют 49 школ и гимназий.