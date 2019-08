В американском штате Калифорния пассажирский самолет Cessna Citation загорелся во время взлета на взлетно-посадочной полосе. Об этом накануне сообщила полиция города Оровилл, передает Корреспондент.

На борту было десять пассажиров и членов экипажа. Они смогли быстро покинуть воздушное судно. Никто из них не пострадал.

Фюзеляж самолета разломился на части и выгорел практически полностью.

Working an incident (traffic control) at the Oroville airport involving a downed aircraft. @CALFIRE_ButteCo and Oroville Fire ate at the aircraft. Word is no injuries, but actively burning. Smoke affecting the roadway SR162 temporarily closed. pic.twitter.com/MtGLZYNgl6