В США пассажирский самолет загорелся при взлете

На борту самолета находились десять пассажиров и членов экипажа. Никто из них не пострадал.

В американском штате Калифорния пассажирский самолет Cessna Citation загорелся во время взлета на взлетно-посадочной полосе. Об этом накануне сообщила полиция города Оровилл, передает Корреспондент.

На борту было десять пассажиров и членов экипажа. Они смогли быстро покинуть воздушное судно. Никто из них не пострадал.

Фюзеляж самолета разломился на части и выгорел практически полностью.