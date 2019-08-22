Майя Санду озвучила условие для подписания нового политического соглашения с ПСРМ

Подписание нового политического соглашения между АКУМ и ПСРМ произойдет только после смены руководства Конституционного суда. Такое условие озвучила премьер-министр Майя Санду. Ее слова прозвучали в ответ на позицию главы государства. Он заявил, что все политформирования парламентского большинства должны подписать новое соглашение, а его проект практически готов.

"Несколько вопросов еще не решены. Ни о какой реконфигурации речи не идет, мы об этом договорились и я надеюсь, что это положение будет включено в соглашение, которое нам надо подписать. Руководство страны назначается на четыре года, а не на два месяца, как того требовали они. Посмотрим сколько реальных депутатов в этом большинстве", - сказал Игорь Додон.

Сопредседатель блока ACUM Майя Санду проявляет большую сдержанность в оценке перспектив подписания документа.

"Мы настаиваем на том, что сначала должна быть решена проблема с Конституционным судом. Признаю, идея выдвижения в суд кандидатов по политическим критериям была не очень удачной. Считаем, что лучшим выходом из ситуации будет пересмотр этого решения в самом Конституционном суде, с тем, его возглавил человек, который не состоял ни в одной партии", - сказала Майя Санду.

Временное политическое соглашение между ПСРМ, ПДС и ППДП было подписано в начале июня. Единственным, кто отказался его подписывать, был депутат фракции ППДП Октавиан Цику. Он настаивает на том, что дальнейшее сотрудничество с ПСРМ является токсичным и опасным для блока ACUM. В интервью радио Europa Liberă Цику подчеркнул, что Игорь Додон способен сделать токсичной любую партию, к которой будет допущен.