Николае Негру о заявлении депутата ПДС Лилиана Карпа:"Одна ласточка весны не делает"

"Одна ласточка весны не делает". Так прокомментировал журналист Николае Негру заявление депутата ПДС Лилиана Карпа, который предупредил о возможном выходе из блока АКУМ. На этот шаг он грозится пойти, если Владимир Цуркан не подаст в отставку с поста главы Конституционного суда.

По мнению Негру, заявление Лилиана Карпа могло быть тревожным сигналом в случае, если бы к нему примкнули и другие депутаты из блока ACUM. Журналист утверждает, что и в заявлениях лидеров ПДС и ППДП много лицемерия. По его мнению, когда депутаты ACUM голосовали в парламенте за Владимира Цуркана, они могли ожидать, что тот станет его председателем. А недовольство, которое выражают оба лидера - ничто иное как спектакль с целью обелить свою репутацию, заключил Николае Негру.

По мнению журналиста, отставка Владимира Цуркана с поста главы КС не решит проблемы политизации суда, потому что бывший социалист останется его членом.

Между тем, и депутат ППДП Юрий Реницэ потребовал отставки Цуркана. Парламентарий написал в фейсбуке, что отставка должна стать делом чести для генерала Владимира Цуркана, а также человека, который единожды предал. Только вот в случае Конституционного суда Молдовы шесть минус три равняется двум, подытожил Реницэ.

В ответ на подобные заявления новый председатель Конституционного суда заявил, что политики не имеют права вмешиваться в деятельность КС. Бывший депутат-социалист был избран главой КС тайным голосованием на три года.