Недавно назначенный госсекретарь Минсельхоза Диана Круду ушла в отставку

Продержалась всего неделю. Недавно назначенный государственный секретарь министерства сельского хозяйства Диана Круду объявила накануне о своей отставке. Она была принята кабинетом министров.

Ранее Круду писала в социальных сетях, что между министерством и фермерами нет нормального общения и выразила своё возмущение тем как ответственные ведомства решают проблемы в этой отрасли.

Ранее Диана Круду писала в Facebook, что её первый день в министерстве может стать и последним, однако вскоре она отредактировала свою запись. Вместе с ней были уволены или одобрены заявления об отставке других государственных секретарей. Среди них Юрий Ушурелу, Дорин Андрос, Вячеслав Чернат, Василе Лука и другие.