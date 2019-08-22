В Молдове 23 августа объявлено Днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов

23 августа объявлен Днем траура в память жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов. Соответствующее решение приняло накануне правительство Санду. По словам премьера, оно направлено на объединение общества.

"Мы считаем, что жертв тоталитарных и авторитарных режимов необходимо чтить. И этот подход не разобщает общество, наоборот, это правильный подход. Как я поняла, у некоторых представителей Партии социалистов другое мнение. Пусть граждане рассудят кто поступает правильно", - сказала Майя Санду.

Башкан Гагаузии Ирина Влах и министр обороны Павел Войку от голосования воздержались. А глава государства Игорь Додон считает, что решение об объявлении дня траура надо обсудить с депутатами.

"Насколько я знаю, такие решение принимаются, обсудив их с парламентом. День траура объявляется решением парламента. Подобных инициатив в парламенте нет. Что касается 24 августа, в этот день Молдова традиционно празднует освобождение от фашистской оккупации", - сказал Игорь Додон.

Согласно решению правительства, 23 августа в 10 часов утра по всей стране будет объявлена минута молчания, а государственные флаги приспустят. Со своей стороны, на следующий день администрация президента готовится отметить освобождение Молдовы возложением цветов и концертом в центре столицы. На торжества приглашен министра обороны России Сергей Шогу. Ранее группа историков и писателей публично призвали жителей и гостей столицы не принимать участия в мероприятиях, организованных администрацией президента.