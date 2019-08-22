ДПМ назвали кандидата на выборы в Ниспоренском одномандатном округе

Демократы назвали своего кандидата для участия в парламентских выборах в Ниспоренском одномандатном округе. Им стал Геннадий Вердеш, председатель Ниспоренского района.

Перед ним стоит задача занять кресло Влада Плахотнюка, который недавно сложил свой мандат, заявил исполняющий обязанности председателя ДПМ Павел Филип в эфире Радио Молдова.

По его словам, решение было принято после дискуссий с коллегами по партии. В то же время, блок ACUM и социалисты остановились на своих прежних кандидатах - Ионе Тергуцэ и Павле Артамонове.

На парламентских выборах в феврале этого года Влад Плахотнюк набрал в ниспоренском округе свыше 72% голосов. 20 октября новые парламентские выборы проведут и в других округах - №33 в Кишиневе, №48 на Левом берегу Днестра, №50 в Западной Европе.