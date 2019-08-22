Румыния утопает в мусоре: туристы и местные засыпали кучами хлама чуть ли не все пляжи

Румыния утопает в тоннах мусора из-за туристов и местных жителей, которые засыпали кучами хлама чуть ли не все местные пляжи. Здесь и окурки в лесу, и упаковка от еды вдоль дороги, и пакеты в море.

По дороге в одно из самых красивых румынских сел водители останавливаются полюбоваться пейзажем и, не стесняясь, вытряхивают мусор из автомобилей. На морском побережье найти свободное место между пустыми бутылками и забытыми вещами тоже не просто. Волонтеры дважды в неделю собирают мусор, но даже этого мало, передает Униан. В то же время для мусора часто просто не хватает контейнеров - в прошлом году в регионе установили 160 мусорных баков, а нужно еще минимум две сотни. Не помогают и штрафы - от 700 до 4 тысяч евро за выброшенный мусор. С начала года полиция составила лишь 26 протоколов.

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