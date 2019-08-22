Новый орган обнаружили ученые. Он представляет собой глиальные клетки, у которых большое множество длинных выступов.
Все эти клетки собраны в орган, чувствительный к болезненным механическим повреждениям, передает MedikForum. Ученые провели эксперименты с мышами. Орган заблокировали у некоторых мышей, и они стали менее чувствительными.
Животные прекратили реагировать на острые, холодные и горячие предметы, передает Униан.
По данным исследования, чувствительность к болям проявляются не только в нервных окончаниях, но и в так называемом рецепторе. Ученые считают, что нашли ключ к терапии против хронической боли.
Ранее ученые установили, что мужчины и женщины ощущают боль по-разному.
Комментарии
- Вакцина против кариеса: как действует и когда поступит в продажу
- Названо преимущество избыточного веса
- Человеку пересадят свиное сердце
- 800 миллиардов по Цельсию: в лаборатории воспроизвели первые микросекунды после Большого взрыва
- Спутник снял редкие спиральные облака в ночном небе
- Ученые обнаружили опасное влияние вейпов на здоровье
- Ученые: Смартфон истощает интеллектуальные ресурсы мозга
- Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов
- Изменения климата ведут к рождению агрессивных пауков
- Ученые нашли способ лечения алкоголизма с помощью экстази
- Исследователи показали "Титаник" через 107 лет после катастрофы
- В Кишинёве мужчина хладнокровно застрелил собаку на глазах у ребёнка
- Ученые обнаружили новый орган, чувствительный к боли
- Румыния утопает в мусоре: туристы и местные засыпали кучами хлама чуть ли не все пляжи
- ДПМ назвали кандидата на выборы в Ниспоренском одномандатном округе
- Молдавский кикбоксер Ион Шолтояну, осужденный на 12 лет за убийство, досрочно вышел на свободу
- Прокуратура завела уголовное дело по факту обнаружения мобильного телефона в камере Вячеслава Платона
- Депутат ПДС требует отставки председателя и всех членов КС
- Рабочие, участвующие в ремонте трассы Кишинев-Унгены-Скулены, объявили забастовку
- Названа самая жуткая достопримечательность в мире
- Генпрокуратура не исключает версию убийства бизнесмена Юрия Лункашу
- Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
- Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
- Внимание, родители: новомодные "слаймы" опасны для здоровья детей
- В Молдову возвращается 35-градусная жара: синоптики объявили "желтый" код
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для деловых начинаний. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для деловых начинаний. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для деловых начинаний. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для деловых начинаний. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
|Banca Nationala a Moldovei