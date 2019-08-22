Ученые обнаружили новый орган, чувствительный к боли

Новый орган обнаружили ученые. Он представляет собой глиальные клетки, у которых большое множество длинных выступов.

Все эти клетки собраны в орган, чувствительный к болезненным механическим повреждениям, передает MedikForum. Ученые провели эксперименты с мышами. Орган заблокировали у некоторых мышей, и они стали менее чувствительными.

Животные прекратили реагировать на острые, холодные и горячие предметы, передает Униан.

По данным исследования, чувствительность к болям проявляются не только в нервных окончаниях, но и в так называемом рецепторе. Ученые считают, что нашли ключ к терапии против хронической боли.

Ранее ученые установили, что мужчины и женщины ощущают боль по-разному.