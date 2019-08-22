В Кишинёве мужчина хладнокровно застрелил собаку на глазах у ребёнка

Ужасный случай произошел в районе Аэропорта. Мужчина средь бела дня, на глазах у ребенка застрелил собаку.

Как сообщает Гуманное Сообщество в Facebook, собака была бездомная, стерилизованная, за которой ухаживали жильцы дома.

Убийство произошло на глазах у ребенка, который в это время гулял с мамой.

Собака спокойно лежала у подъезда. После попадания пули завизжала, начала рвать и биться в судорогах. Ребенок очень сильно испугался.

Собака же с тяжелыми ранениями в голову была доставлена в больницу. Врачи боролись за ее жизнь и делали все что могли, но к сожалению она умерла...

Из тела погибшей собаки достали пули.

На место происшествия была вызвана полиция. Но по словам очевидцев, судя по их реакции подозреваемому мужчине ничего не грозит.

Сообщество обратилось в МВД и лично к министру Андрею Нэстасе с просьбой разобраться в данном случае и привлечь к ответственности виновных.