Исследователи показали "Титаник" через 107 лет после катастрофы

Команда исследователей из Atlantic Productions сняла состояние парохода "Титаник", который утонул в Атлантическом океане в 1912 году.

Впервые в истории "Титаник" сняли в качестве 4К, пишет УП со ссылкой на BBC. Эти кадры используют в документальном фильме, который снимает компания Atlantic Productions.

Всего было осуществлено 5 погружений глубоководную камерой, фото и видео показали, что затонувший корабль находится в плохом состоянии. Разрушение остатков корабля связано с океаническими течениями, солевой коррозией и воздействием микроорганизмов, передает Униан.

15 апреля 1912 пассажирский лайнер "Титаник" в результате столкновения с айсбергом утонул в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд во время своего первого рейса - из Саутгемптона в Нью-Йорк. На его борту находились 2208 пассажиров, в результате катастрофы более 1500 человек погибли.

Миллиардер Клайв Палмер решил отправить в рейс новый "Титаник". "Титаник II" будет спущен на воду в 2022 году и воссоздаст исторический маршрут из Великобритании в США.

Видео: bbc.com





